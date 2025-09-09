Desde hace 19 años, Roxana Domínguez se dedica a vender atoles típicos y panes en el centro histórico de San Salvador, su emprendimiento no solo le permitió sacar adelante a su familia, sino también convertirse en un referente de perseverancia, ante la falta de oportunidades laborales, su hija se incorporó al negocio familiar, sin planearlo, le dio un giro inesperado al abrir en tiktok la cuenta atolerassv, con la que han alcanzado reconocimiento en las plataformas digitales.

Cada madrugada, a la 1:00 am, madre e hija salen de su casa ubicada en Santiago Nonualco para llegar puntualmente a las 4:00 am al puesto de venta, a esa misma hora inician una transmisión en vivo con un propósito especial, todo lo recolectado en línea es destinado a apoyar a adultos mayores y personas enfermas.

Los clientes destacan que el sabor de los atoles y panes, sumado a la calidez en la atención, los motiva a regresar.

Para Roxana, los sacrificios de casi dos décadas han valido la pena, asegura que hacer las cosas bien siempre da frutos.

Quienes deseen probar sus productos pueden encontrarlas en la avenida Cuscatlán, octava calle poniente, a un costado del mercado Sagrado Corazón, en un horario de 4:00 a 7:00 de la mañana.