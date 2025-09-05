El plazo de noventa días para que personas y organizaciones se registraran como agentes extranjeros en El Salvador venció este 4 de septiembre, según el reglamento de la ley vigente desde junio.

Gobernación informó que los casos con trámite en curso recibirán una calificación provisional de «sujeto excluido» por 20 días hábiles, a la espera de una resolución definitiva.

Quienes no sean excluidos deberán abrir una cuenta bancaria específica para cada proyecto que ejecuten, ya que el impuesto del 30% se aplicará únicamente a los fondos de esas iniciativas.