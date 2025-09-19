En Estados Unidos, taxis autónomos están revolucionando el transporte, donde empresas como Waymo, han liderado su desarrollo, situación que podría ser tomado como ejemplo para El Salvador, según expertos.

Estos vehículos operan mediante una combinación de sensores, cámaras, radares y visión por computadora, tecnologías que les permiten crear un mapa preciso en 360 grados para navegar de forma segura y reducir accidentes causados por error humano.

Aunque el país cuenta con avances como semáforos inteligentes y un centro de monitoreo, especialistas señalan que la implementación requiere una legislación robusta que garantice la seguridad de los datos y los ciudadanos, además de una mejora sustancial en la infraestructura vial y la red de estaciones de carga para vehículos eléctricos.