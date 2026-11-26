Un vehículo particular se incendió tras impactar contra un pickup en el bulevar Venezuela y la avenida 3 de Mayo, en San Salvador.

Según la información proporcionada por los equipos de socorro, el conductor del automóvil habría realizado maniobras indebidas, como cruzar la doble línea amarilla e invadir el carril contrario, antes de colisionar con el pickup.

Debido al impacto, el vehículo particular se incendió y elementos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador acudieron al lugar para sofocar las llamas.

Los socorristas estabilizaron a las dos personas involucradas y posteriormente las trasladaron a un centro hospitalario.