A 162 años de prisión fue condenado Gustavo Alberto Pérez Morán quien se encuentra prófugo de la justicia a este sujeto se atribuyen delitos de agrupaciones ilícitas, desaparición de personas, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, entre otros su forma de operar era amedrentar a comerciantes de Santa Ana exigiendo la entrega de dinero además de amenazas de muerte y amenazar de quemar los locales comerciales si no entregaban lo exigido las investigaciones iniciaron en 2021.

Otro pandillero que está prófugo, pero fue condenado 158 años, es Armando Vásquez Escobar a quien se le comprobó que era parte de una pandilla además de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, tráfico ilícito, actos preparatorios, proposición y conspiración y asociaciones delictivas para cometer el delito de tráfico ilícito y extorsión agravada.

Mientras que Johana Elizabet Henríquez Quintana, pasará 34 años en la cárcel a la mujer se le atribuyen varios delitos como tráfico ilícito, agrupaciones ilícitas. Roberto Adonay Vanegas Vásquez pasara tras las rejas 24 años, a este hombre se le atribuyen los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Y Adán Santos Hernández González la pena fue de cuatro años de cárcel