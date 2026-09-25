Varios lesionados y daños materiales en racha de accidentes de tránsito

La noche de este jueves dejó un saldo de varias personas lesionadas tras una serie de accidentes de tránsito atendidos por los cuerpos de socorro y autoridades de seguridad.

El hecho más complejo ocurrió sobre el kilómetro 79 de la carretera del Litoral, a la altura del cantón El Playón en Tecoluca, San Vicente Sur. Un vehículo particular impactó contra la parte trasera de una rastra. El conductor y su acompañante quedaron atrapados entre los retorcidos hierros de la cabina, por lo que equipos de rescate trabajaron de manera urgente para liberarlos y trasladarlos hacia un centro asistencial.

Simultáneamente, sobre el kilómetro 28.5 de la carretera al Puerto de La Libertad, otro automovilista resultó lesionado tras colisionar contra otra rastra. La víctima recibió atención prehospitalaria por parte de Cruz Verde y el SEM antes de ser evacuada a un hospital.

Paralelamente, sobre la avenida Jerusalén en San Salvador, un ciclista sufrió lesiones leves al ser atropellado, siendo atendido en el lugar por socorristas.

La jornada también incluyó una colisión entre dos vehículos en el bulevar del Ejército, a la altura de cárcel de mujeres en Ilopango, que dejó dos personas lesionadas.

Mientras que en el bulevar Venezuela, un conductor perdió el control de su automotor e impactó contra los separadores, generando labores de gestión vehicular y remoción con grúa.

Las autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución para evitar más tragedias en las carreteras.