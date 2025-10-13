Un joven en estado de ebriedad que pretendía cruzar la avenida Federal de Alemania en las cercanías del mercado La Tiendona, fue atropellado por un motociclista. La causa del percance habría sido por la imprudencia del peatón.

Otro joven fue arrollado por un vehículo cuando intentaba cruzar la quinta calle oriente y primera avenida norte en Mejicanos. Según socorristas, el siniestro se produjo por el irrespeto a las señales de tránsito.

Mientras que en el kilómetro 11 de la autopista a Comalapa en las cercanías de la terminal de San Marcos, dos adultos y un menor de edad resultaron lesionados debido a que el conductor perdió el control por una acumulación de agua.

Sobre el bulevar Constitución y calle Motocross en San Salvador, un accidente de tránsito entre una camioneta y un motociclista ocasionó lesiones en el conductor de la moto. Hasta el 12 de octubre, el observatorio nacional de seguridad vial registra 16,821 accidentes de tránsito, 10,054 lesionados y 922 fallecidos.