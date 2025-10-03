Una persona resultó lesionada en un accidente de tránsito en la carretera de Oro, en el sentido hacia San Martín, San Salvador. El conductor de un vehículo particular perdió el control y se salió de la vía, volcando en el arriate central. El paso fue controlado por las autoridades.

Siempre en San Martín, a la altura del kilómetro 21, al menos dos motociclistas resultaron gravemente lesionados tras colisionar contra un vehículo particular. Uno de ellos fue evaluado por socorristas, quienes reportaron posible trauma lumbar y laceraciones en sus extremidades, por lo que fue trasladado a un centro asistencial.

Otro accidente de tránsito se registró en el kilómetro 14 de la carretera Panamericana, entre un camión y un pickup. El conductor de este último quedó atrapado en la cabina, tras ser liberado por equipos de rescate, fue llevado a un hospital.

Mientras que en la avenida Bernal también se reportó un percance, cuando el conductor de un vehículo realizó un giro indebido y provocó un choque contra una motocicleta. Además, en el Paseo General Escalón se informó de otro siniestro vial, en ambos accidentes solo dejo daños materiales.

Hasta la fecha, según datos del observatorio de seguridad vial, ya se han contabilizado 16,226 accidentes de tránsito a nivel nacional, los cuales han dejado más de 9,000 lesionados y 894 personas fallecidas.