Varios lesionados en accidentes de tránsito de las últimas horas

Destrozado en dos partes quedó un automóvil luego de que su conductor perdiera el control, diera varias vueltas y terminara impactando contra la valla separadora del puente río Colón.

El accidente ocurrió en el kilómetro 27 de la carretera que conduce de San Salvador hacia Sonsonate. Una persona resultó gravemente lesionada, mientras que el conductor huyó del lugar.

En otro hecho, una ambulancia de Fosalud de San Luis Talpa impactó contra la parte trasera de una rastra cuando regresaba a su lugar de trabajo. El accidente ocurrió sobre la carretera a Comalapa, a la altura de Nahualapa, Rosario de La Paz. Dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas al seguro social de Zacatecoluca.

Mientras tanto, en el kilómetro 58, en la colonia San Juan Buena Vista, Santa Ana Centro, un camión colisionó con un autobús de la ruta 59. Una persona quedó atrapada entre los hierros retorcidos y fue liberada con ayuda de los cuerpos de socorro. Otras tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un centro hospitalario.

Según el observatorio vial, entre el 1 de enero y el 1 de octubre se han registrado 16,809 siniestros viales, que han dejado más de 11,000 personas lesionadas y 1,083 fallecidos.