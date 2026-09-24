Varios lesionados en accidentes de tránsito de las últimas horas

Un motociclista perdió el control e impacto en la parte trasera de un furgón que se encontraba estacionado a un costado de la vía, resultando con diversas lesiones, siendo estabilizado y trasladado a un centro médico, el siniestro se registró en el kilómetro 8/2 del bulevar Monseñor Romero, en la intersección con Ciudad Merliot.

Otra emergencia fue atendida sobre el kilómetro 24 de la carretera Panamericana, socorristas informaron que la atención prehospitalaria a dos personas que habían sufrido múltiples lesiones en el siniestro. El percance ocasiono el cierre de un carril, mientras eran atendidas las víctimas. Elementos policiales realizan investigaciones para conocer las causas del percance.

Y en la carretera a Suchitoto, dos personas que se trasladaban en un pickup resultaron lesionados, al perder el control del vehículo y precipitarse a una cuneta. Las víctimas fueron trasladadas a un centro médico.