Una pareja de adultos mayores resultó con lesiones graves luego que un vehículo los atropellara en el kilómetro 5/2 de la carretera Troncal del Norte en Ciudad Delgado, aceite derramado en la vía habrían sido las causas del percance.

Además, se reportó que un motociclista tuvo un accidente con un vehículo en la avenida Peralta, en las cercanías del Reloj de Flores.

Horas antes otro conductor de moto fue auxiliado por Comandos de Salvamento luego de impactar con un vehículo detenido, sobre la avenida Bernal en la capital, mientras que en la 19 avenida norte y calle Chiltiupán de Ciudad Merliot se registró este siniestro vial un carro atropelló a otro motociclista.

Además, aceite derramado en la vía causó que una persona abordo de una moto quedará con múltiples lesiones en la 17 avenida norte y 3 calle poniente cerca del parque Infantil.

Y fallas en los frenos dejaron al menos una persona lesionada en Panchimalco.

En horas de la madrugada se registró un accidente de tránsito en el bulevar Constitución, un vehículo chocó contra un furgón estacionado en el hombro de la vía, el conductor salió ileso, minutos después, un conductor con 211 grados de alcohol impactó una motocicleta de un gestor de tránsito del VMT. No hubo lesionados, solo daños materiales.