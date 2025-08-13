Un múltiple accidente de tránsito en el que estuvieron involucrados cinco vehículos particulares y dos rastras, se registró sobre la carretera que de Sonsonate conduce a San Salvador a la altura del distrito de Armenia.

Los daños materiales fueron considerables, según testigos y los propios afectados en el siniestro, el responsable del hecho habría sido el conductor de una de las rastras; pues no se percató que más adelante una grúa intentaba ingresar a un predio.

Por la gravedad del siniestro siete personas resultaron lesionadas. Algunos fueron trasladados a centros hospitalarios, mientras que otros decidieron no ser movilizados.

A pocos metros de donde ocurrió este accidente una ambulancia municipal arrolló a dos policías que se encontraban brindando seguridad. Ambos fueron llevados a un hospital del seguro social.

En la capital, específicamente sobre la quinta avenida norte y 27 calle poniente, un motociclista perdió la vida tras impactar contra la parte trasera de un vehículo particular. Las autoridades procesaron la escena sin brindar detalles de las causas que habrían provocado esta tragedia.

Mientras tanto sobre la 49 avenida sur y la intersección con la alameda Roosevelt, otro vehículo se accidentó y volcó dejando a una persona lesionada. Estos siniestros viales se vienen a sumar a los 12,953 que registran las autoridades hasta el 12 de agosto.