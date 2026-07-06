Varias personas lesionadas en accidentes de tránsito

Dos personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito registrado en la intersección de la 23.ª calle poniente y 5.ª avenida norte, frente a la iglesia don Rúa en San Salvador.

Según testigos, uno de los vehículos se encontraba detenido por la luz roja del semáforo cuando fue impactado por otro automóvil, provocando un choque en cadena que involucró a un tercer vehículo. Las víctimas fueron atendidas y trasladadas a un centro asistencial.

Una niña sufrió una crisis nerviosa luego de que el vehículo en el que viajaba junto a su familia fuera impactado en la carretera de oro, en las cercanías de la Universidad Don Bosco.

De acuerdo con familiares, otro automóvil presuntamente circulaba a excesiva velocidad y chocó por la parte trasera del vehículo. Socorristas brindaron atención prehospitalaria a la menor.

Un motociclista resultó lesionado en un accidente registrado en la intersección de la 1.ª calle poniente y la 73.ª avenida sur, cerca de las fuentes Beethoven, en la colonia Escalón.

Según el afectado, un vehículo sedán habría irrespetado la luz roja del semáforo, provocando el impacto. La víctima recibió atención médica y fue trasladada a un centro asistencial.

Cuatro personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito en el que estuvieron involucradas dos camionetas en la zona de los Nonualcos, en La Paz. Socorristas brindaron atención prehospitalaria a las víctimas y posteriormente las trasladaron en condición estable hacia el hospital nacional Santa Teresa.

Un joven resultó lesionado luego de un accidente entre un microbús y un camión sobre el kilómetro 5/2 de la carretera Troncal del Norte, en las inmediaciones de la colonia Guardado.

Según información preliminar, la víctima viajaba como pasajero en el camión y sufrió lesiones tras el impacto entre ambas unidades.