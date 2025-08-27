Entre los crímenes que se le atribuyen a esta estructura se encuentra el asesinato de dos hermanos en el 2019. Las víctimas fueron señaladas como miembros de una pandilla contraria, por lo que fueron intervenidos por ocho sujetos, los golpearon y les dispararon con arma de fuego.

Otros delitos que se les imputan son desórdenes públicos, extorsión, amenazas, agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia de drogas y feminicidio.

Durante el operativo se realizaron varios allanamientos donde se incautó evidencia de acuerdo a las autoridades.