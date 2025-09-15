Durante el último trimestre del año los precios de referencia de los combustibles en El Salvador mostraron algunas variaciones, el periodo inicio con un alza entre el 8 y el 21 de julio se registraron los precios más altos, la gasolina superior alcanzó los $3.95, en la zona central, $3.96 en la occidental y 3.99 en zona oriental, la gasolina regular llego a $3.70 en el centro, $3.71 en occidente y $3.74 en oriente, por su parte el diésel se elevó a $3.42 en la zona central, $3.43 en occidente y $3.47 en el oriente.

En agosto la tendencia cambió, entre el 5 y el 18 de ese mes, los precios registraron una baja en promedio de $0.15 para los tres combustibles, la gasolina superior se ubicó en $3.80, la regular en $3.55 y el diésel en $3.34 en la zona central.

Tras la reducción, los precios permanecieron estables en la primera quincena de septiembre, del 2 al 15, sin embargo, para el periodo del 16 al 29 de septiembre, se registra un leve aumento de $0.02 en los tres combustibles.

En la zona central la gasolina superior se ubica en los $3.82, la regular en $3.53 y el diésel de $3.31, mientras que, en occidente, los precios se sitúan en $3.83, $3.54 y $3.32, respectivamente y en oriente $3.86 la gasolina superior, $3.57 la regular y $3.36 el diésel.

Pese a este ajuste, los precios continúan por debajo de los máximos registrados en julio.