El exdiputado Douglas Avilés enfrenta el embargo de dos de sus inmuebles, ubicados en Santa Ana y San José Villanueva, tras incumplir una condena civil que lo obligaba a reintegrar más de 233.000 dólares al Estado por un caso de enriquecimiento ilícito.

Un perito fue juramentado para realizar la tasación comercial de ambos bienes, lo que constituye el paso previo e indispensable para su posterior subasta pública.

Este proceso de ejecución forzosa se activa como consecuencia directa de su desacato a la sentencia firme emitida en abril de 2023.