Uno a uno fueron entrando los estudiantes al centro escolar Walter Thilo Deininger en Antiguo Cuscatlán.

El recibimiento fue por parte del director de la institución y una maestra.

A partir de este miércoles 20 de agosto, estas acciones serán de carácter obligatorio en centro educativos públicos del país, según las disposiciones del Ministerio de Educación, cada estudiante deberá presentarse con su uniforme limpio y ordenado, con un corte de cabello adecuado y presentación personal correcta, así como ingresar de forma ordenada con saludo respetuoso.

Estas medidas aseguran, el director, ya se están implementado en el centro escolar.

Mientras que en las aulas también se vela por el cumplimiento de las disposiciones, que para docentes son claves en la formación de los estudiantes.

El memorándum del Ministerio de Educación también establece que los directores son los primeros responsables de dar cumplimiento a las disposiciones que buscan fortalecer la disciplina, orden y la presentación personal de la comunidad estudiantil y su omisión podría ser considerada una falta grave de responsabilidad administrativa y dará lugar a las acciones correspondientes.