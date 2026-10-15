Valeriana y pasiflora ayudan a manejar el estrés y conciliar el sueño, según especialista en productos naturales

El licenciado Juan Gilberto Ramírez de Laboratorios Suizos afirmó que plantas como la valeriana y la pasiflora ayudan a conciliar mejor el sueño. Señaló que instituciones médicas europeas reconocen sus propiedades relajantes para manejar el estrés.

El especialista explicó que estas plantas pueden ser coadyuvantes de otros tratamientos que el médico indique para el control de enfermedades neuronales.

Mencionó que situaciones como una mala noticia, la muerte de un ser querido, una discusión o un despido sorpresivo generan tensión. Sin embargo, aclaró que las plantas apoyan el manejo de la situación, pero cada persona también debe poner de su parte.