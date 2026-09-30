Val Nube: la nueva voz salvadoreña que conquista con covers de K-pop

Val Nube es una cantante y creadora de contenido salvadoreña que se ha ganado la atención en redes sociales con sus covers de K-pop.

«He cantado toda mi vida, desde que tengo memoria», contó sobre su inicio en la música, aunque los covers en coreano comenzaron en 2019.

Su primer acercamiento al K-pop fue en 2018 con grupos como BTS, Momoland y NCT, y fue su papá quien la inspiró a dedicarse a la música.

Sobre sus próximas canciones, adelantó que hablan de experiencias personales y buscan que la gente sienta que «no está sola», porque «siempre hay una esperanza y hay una salvación».

También recomendó a quienes quieren entrar al K-pop escuchar Stray Kids, NMIXX, TWICE y ATEEZ.