Utqiagvik, la ciudad más al norte de Estados Unidos, no volverá a ver el sol hasta el 23 de enero de 2027. Sus habitantes vivirán 65 días sin amaneceres debido a la inclinación de la tierra.

El último atardecer del año se registró el 18 de noviembre de 2026, cuando el sol permaneció oculto bajo el horizonte.

De acuerdo con información publicada, el último amanecer ocurrió alrededor de las doce y cuarenta y dos minutos, mientras que el atardecer se registró aproximadamente a la una y cuarenta y dos.

Esto significa que los habitantes tuvieron apenas una hora de luz solar directa antes de despedirse del astro por más de dos meses.

El fenómeno conocido como noche polar ocurre cada invierno y convierte a esta localidad del Ártico en uno de los lugares más sorprendentes del planeta.