El Ministerio de Obras Públicas ejecuta la pavimentación de 8.6 km de calle en San Agustín, Usulután, una intervención integral que comprende la construcción de canaletas y la instalación de nueve tuberías y cajas de drenaje.

El ministro Romeo Rodríguez detalló que la carpeta asfáltica tendrá un espesor de 8 centímetros sobre una base y subbase reforzadas, con un ancho de rodaje de 6 metros para dos carriles.

Esta crucial inversión, que se enmarca en un programa nacional de $100 millones para caminos rurales, mejorará sustancialmente la conexión entre San Agustín y Jiquilisco, lo que potencialmente dinamizaría la economía local y la seguridad vial de la zona.