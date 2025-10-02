El Ministerio de Obras Públicas de El Salvador ejecuta la pavimentación de 8.6 kilómetros en la carretera del litoral que conecta San Agustín con Jiquilisco en Usulután.

El ministro Romeo Rodríguez detalló que los trabajos incluyen la construcción de base, subbase y una carpeta de pavimento de 8 centímetros de espesor, además de nueve tuberías y cajas de drenaje.

La vía, que tendrá dos carriles de circulación con un ancho de aproximadamente 6 metros, forma parte de una inversión de 100 millones de dólares destinada al mejoramiento de caminos rurales en zonas orientales y norte del país.

Esta intervención busca mejorar la conectividad y condiciones de transitabilidad en una de las regiones más importantes del departamento de Usulután.