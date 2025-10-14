La comunidad de Ciudad Romero, en Jiquilisco, Usulután, sepultó este jueves los restos de Norlan Guzmán Fuentes, el migrante salvadoreño que perdió la vida en un tiroteo registrado en las afueras de una oficina de ICE en Dallas, Texas, el pasado mes de septiembre.

Antes de su entierro, familiares y amigos lo despidieron con un mensaje de eterno recuerdo y una misa donde lo destacaron como un hijo ejemplar y un hombre amigable.

Mientras su familia clama por justicia para que se esclarezca su muerte, grupos proinmigrantes en el país aprovechan el caso para demandar al gobierno mecanismos eficientes de atención para los connacionales en Estados Unidos.