Un conductor de microbús fue capturado en Usulután luego de que un video evidenciara su lenguaje soez contra una mujer y un acto de orinar en la grada de su unidad.

El altercado inició cuando la pasajera defendió a un adulto mayor a quien el motorista, identificado como Francisco Miguel Reyes Paniagua, de 23 años, presuntamente la maltrataba.

Este caso emblemático refleja una problemática generalizada, ya que los usuarios reportan que a diario deben tolerar agresiones y maniobras peligrosas por parte de algunos conductores.