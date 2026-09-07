Uso de inteligencia artificial generativa en América Latina

Pero la inteligencia artificial no ha sido creada para reemplazar al humano, señalan los especialistas, aunque muchas personas la buscan para que resuelva casos de la vida cotidiana y que decida sobre algún aspecto de su vida.

Investigaciones de la Organización de las Naciones Unidas, mencionan que América Latina y el Caribe, es la tercera región en el mundo en descargas de aplicaciones de inteligencia artificial generativa, sin embargo, más del 70% de la población carece de competencias digitales básicas, entonces surge la duda, ¿estamos utilizando la IA de manera correcta?

El verdadero uso de la IA no es remplazar el esfuerzo mental humano, ha sido creada para ser un apoyo en las capacidades y optimizar tareas a las personas.

La ONU menciona que no basta con saber utilizar la herramienta, si no tener una visión crítica de ella, el experto, asegura que la IA, brinda borradores, propuestas y enfoques, que siempre deben ser analizados por una persona, ya que está herramienta no posee con un pensamiento crítico para evitar errores.