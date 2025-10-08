El sistema de salud pública de El Salvador ya utiliza la Inteligencia Artificial para apoyar en algunas tareas a los médicos, así lo aseguró el ministro de Salud, Francisco Alabí, quien agregó que esta implementación es complementaria, y que no busca reemplazar a los profesionales.

Según un médico especialista, es fundamental que los profesionales de la salud utilicen estas herramientas tecnológicas con criterio y responsabilidad.

El titular de Salud, también dijo que la tecnología apoyaría en temas administrativos.

Se estima que la certeza de la Inteligencia Artificial es igual o mayor a un 90% en diagnósticos, relacionados con el análisis de evaluaciones médicas, principalmente en datos e imágenes.