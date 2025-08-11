Depresión y ansiedad son los problemas de salud mental más frecuentes que atienden los psicólogos en jóvenes y adultos, pero actualmente muchos están recurriendo a la inteligencia artificial para tratar estos temas, en lugar de buscar ayuda con los especialistas, algo que podría generar afectaciones, ya que no hay un seguimiento y profundización de cada caso.

Los jóvenes dicen que muchas veces han utilizado Chat GPT porque es más accesible.

Los especialistas dicen que la inteligencia artificial es necesaria en los diferentes rubros, pero solo puede servir como un complemento, a una atención más profesional.

En redes sociales incluso muchas personas explican cómo han utilizado el Chat GPT para abordar diferentes temas emocionales, pidiéndole consejos a la IA o simplemente para desahogarse.