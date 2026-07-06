Uso de bolsas reutilizables como alternativa al plástico

La venta de bolsas elaboradas con tela y con materiales reciclados de sacos de azúcar es una de las acciones que han impulsado organizaciones ambientales junto a comerciantes del mercado municipal de San Marcos, con el propósito de reducir y eliminar el uso de bolsas plásticas en las compras diarias.

Compradores que ya utilizan estas bolsas reutilizables aseguran que la medida contribuye a proteger el medio ambiente y destacan que los precios son accesibles, desde un dólar.

Según la vocera de Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, Cesta, el plástico se utiliza en promedio solo 12 minutos antes de ser desechado. Además, en El Salvador se recolectan más de 4,226 toneladas diarias de basura, de las cuales el 39% corresponde a materia orgánica y el 26% a desechos plásticos.

De acuerdo con datos de la ONU, cada año se producen y utilizan 5 billones de bolsas plásticas en el mundo, lo que equivale a cerca de 10 millones de bolsas por minuto.