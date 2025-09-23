El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha implementado cambios significativos en el examen de naturalización, ajustándose a las medidas migratorias más rigurosas de la actual administración.

Según explicó una experta, aunque el 75% del contenido se mantiene, los aplicantes ahora deben contestar correctamente 12 de 20 preguntas y profundizar en temas históricos como la Guerra de Corea o la Décima Enmienda.

Estos cambios, que buscan evaluar un conocimiento más sustancial, elevan la responsabilidad del candidato, quien debe evitar cualquier error u omisión en su aplicación.