Usar guantes en jardinería protege tus manos y evita riesgos invisibles, ya que previenen cortes, espinas y picaduras de insectos mientras trabajas con tierra o plantas.

Según especialistas, también actúan como barrera frente a fertilizantes y pesticidas que pueden causar irritaciones. Además de seguridad, ofrecen cuidado estético al mantener la piel libre de resequedad y uñas limpias.

De esta forma, un buen par de guantes transforma la jardinería en una actividad más segura, higiénica y agradable sin perder su esencia relajante.