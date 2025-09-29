Urbania es una empresa consolidada en Costa Rica, que busca expandirse en la región, enfocada en el tema inmobiliario, actualmente, manejan 9 proyectos en diferentes provincias.
Tienen una visión diferenciadora, enfocando sus productos dependiendo las necesidades de los diferentes públicos, además, cuentan con un aporte al medio ambiente, con desarrollos sostenible.
Urbania ha tenido un crecimiento exponencial en Costa Rica, mismo que buscan lograr en El Salvador, donde ya están ejecutando su primer proyecto habitacional, con una inversión de 800 millones de dólares.