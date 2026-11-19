La tala ilegal, la caza y el avance de la ganadería amenazan el territorio de los indígenas awá en la Amazonía brasileña. Las organizaciones indígenas advierten que esa presión podría dificultar que encuentren suficiente alimento.

Los awá son conocidos por ser uno de los pueblos indígenas más amenazados del mundo y sobreviven mediante la caza, la pesca y la recolección de frutos. Su territorio enfrenta la invasión de madereros que extraen árboles y de personas externas que afectan la disponibilidad de animales.

También inciden la deforestación, los incendios y la contaminación de ríos y nacimientos de agua. La hipótesis de las organizaciones indígenas es que esa presión redujo los recursos alimentarios, aunque la causa del acercamiento aún no está confirmada.