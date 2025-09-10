El rector de la Universidad del Salvador advirtió que los estudiantes que ingresan a la vida universitaria presentan déficits en sus conocimientos, los cuales están estrechamente vinculados a los efectos prolongados de la pandemia del COVID-19.

Estas deficiencias, que se reflejan en materias clave y limitan el rendimiento académico, dificultan que algunos bachilleres logren alcanzar el porcentaje requerido para ser admitidos.

La autoridad académica destacó que esta situación, que se repite en varias instituciones, revela la magnitud de las brechas educativas que dejó la crisis sanitaria y plantea un desafío para el sistema de educación superior.