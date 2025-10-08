Solo 5 de cada 10 bachilleres acceden a la educación superior, pero de ese 50% no todos culminan su carrera, disminuyendo la cantidad de profesionales que se incorporan el mercado laboral, actualmente la población general en las universidades supera los 227,000 estudiantes.

Las causas que podrían incidir en la baja cantidad de alumnos que ingresan a las universidades son diversos, pero predominan los factores económicos.

Los representantes de las diferentes universidades junto al Ministerio de Educación lanzaron la campaña Súmate a la U, incentivando a los bachilleres a continuar con la formación académica superior.

Con el avance tecnológico y las nuevas demandas laborales, las universidades están innovando con nuevas carreras.

Las universidades privadas destacan que están trabando en más programas de becas para que otros jóvenes puedan continuar con sus estudios.

Recientemente la Universidad de El Salvador realizó la prueba de conocimientos generales para el proceso de nuevo ingreso 2026, al que asistieron más de 14,000 aspirantes.