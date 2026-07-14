Universidades integran ciberseguridad en currícula ante aumento de ciberataques

Las universidades de El Salvador buscan incorporar la ciberseguridad y la inteligencia artificial en los planes de estudio de todas las carreras, como respuesta al incremento de ciberataques a través de enlaces fraudulentos, correos electrónicos y mensajes de texto.

Las autoridades académicas señalaron que la ciberseguridad debe ser una materia transversal en la mayoría de las carreras para formar profesionales capaces de prevenir y responder a estas amenazas.

Los ciberataques contra empresas e infraestructuras estratégicas generan pérdidas económicas que oscilan entre el 0.5% y el 1% del Producto Interno Bruto.

El hacking ético, por su parte, se ha convertido en una herramienta clave para identificar vulnerabilidades en los sistemas informáticos.