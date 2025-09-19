La Universidad Evangélica de San Salvador suspendió todas sus actividades académicas de manera temporal debido a la falta de agua potable en San Salvador, un problema que afecta el normal funcionamiento de la institución.

La universidad informó mediante un comunicado oficial que esta medida es necesaria hasta que se restablezca el suministro del vital líquido, e instó a estudiantes, docentes y personal administrativo a mantenerse atentos a las disposiciones que se anuncien a través de sus canales oficiales.