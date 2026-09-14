Unillantas ofrece Uniprotección 360 con cobertura anual y 40% de descuento durante septiembre

Unillantas presenta Uniprotección 360 para clientes que compran llantas, con protección durante un año y una promoción especial durante septiembre.

La Uniprotección 360 se adquiere por un monto adicional al comprar las llantas y comienza desde la salida de la sucursal.

El certificado contempla un evento que deje una llanta sin posibilidad de reparación, ante el cual la empresa ofrece un reemplazo completamente nuevo.

El servicio también incorpora una grúa cuando el cliente se encuentra en un lugar cercano y no puede acudir directamente a la sucursal.

Durante septiembre, la empresa ofrece 40% de descuento en sus mejores marcas de llantas al adquirir la protección. La promoción se mantiene vigente únicamente durante este mes.