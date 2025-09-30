Conducir con las puertas abiertas y sobrepasar la capacidad de pasajeros establecidos en las unidades son consideradas faltas grave y muy grave, respectivamente, de acuerdo con el reglamento de tránsito, estas prácticas son comunes en microbuses y autobuses, especialmente en horas de mayor demanda, por esta razón, las autoridades de tránsito impusieron una multa de $150 a un motorista de la ruta 16.

Los usuarios de esta ruta aseguran que la cantidad de unidades en circulación no es suficiente para atender la demanda, lo que los obliga a abordar el transporte aún conscientes del riesgo que esto implica.

Otras de las infracciones al transporte público son:

• Estacionarse más tiempo de lo necesario para subir y bajar pasajeros.

• Emprender la marcha sin dar tiempo suficiente para que suba o baje el pasajero de forma segura y ordenada.

• Circular con la tarjeta de permiso de línea vencido.

• Alterar las tarifas autorizadas por las autoridades.

• Disputarse pasajeros en el recorrido poniendo en peligro la seguridad vial.