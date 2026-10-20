Unidad de Rescate de Cruz Roja Salvadoreña cumple 50 años formando rescatistas

La Unidad de Rescate de la Cruz Roja Salvadoreña cumplió 50 años de historia, dedicados a atender emergencias y formar nuevos rescatistas. La institución fue la primera del país en contar con un grupo especializado en este tipo de labores.

Juan Antonio Sibrián recordó la misión que recibió para establecer esta unidad, que con el paso del tiempo se convirtió en un equipo dedicado a salvar vidas durante catástrofes naturales y situaciones de riesgo.

Por su parte, Rolando Martínez Choto, integrante de la quinta promoción de rescatistas, rememoró su experiencia durante el terremoto de 1986 en San Salvador, cuando colapsaron estructuras de concreto, entre ellas el edificio Rubén Darío. En aquella emergencia, los rescatistas trabajaron junto a otras unidades de socorro para atender la situación.