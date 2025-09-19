La obesidad infantil va en incremento y está alcanzando niveles históricos, tanto que ya supera al bajo peso como la forma más común de malnutrición en el mundo, según UNICEF, 188 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 19 años viven con esta condición, lo que equivale a uno de cada diez menores, una tasa que se ha triplicado desde el año 2000. El fenómeno dejó de ser exclusivo de los países ricos y hoy afecta a casi todas las regiones. El Salvador es uno de ellos, sin embargo los datos oficiales no se actualizan desde 2016, donde al menos 23 % de los niños con edades de 5 a 9 figuraban en los indicadores del total de casos con obesidad.

Diabetes, problemas respiratorios, apnea del sueño, hipertensión, desequilibrios hormonales y problemas metabólicos, son solo algunos de las consecuencias que podría tener un infante que sufre de obesidad. Unicef atribuye la crisis a la disponibilidad masiva de comidas ultra procesadas como refrescos, sodas, bebidas energéticas, dulces, chocolates, embutidos y una larga lista eso sumado a la influencia de la publicidad dirigida a menores, que desplazan opciones saludables como frutas y verduras. Una dieta adecuada desde la niñez y horarios específicos de alimentación son clave para tener una vida más sana

Marielos, es madre de una niña de 8 años, a pesar del tiempo debido a su trabajo y los altos costos busca brinda una alimentación balanceada, la dieta se enfoca a frutas, verduras y proteínas. Y sostiene que esto ha ayudado a que no presente complicaciones en su salud.

Unicef hace un llamado a regular la publicidad en productos ultra procesados, aplicar impuestos a productos dañinos y garantizar el acceso a dietas nutritivas a través de programas sociales en los países. Eso para disminuir los números de infantes que sufren obesidad. Advirtió que, si no se toman medidas inmediatas, el impacto económico de esta crisis podría ser devastador en el futuro