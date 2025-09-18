Un informe de UNICEF reveló que los niveles de obesidad infantil han alcanzado cifras alarmantes, lo que plantea un desafío urgente para los sistemas de salud.

La organización advirtió que la mala alimentación, que suele estar asociada a dietas ultraprocesadas, y el sedentarismo, que limita la actividad física, están agravando el problema.

Con más de 188 millones de niños y adolescentes afectados en todo el mundo, el organismo instó a implementar políticas públicas que prioricen la prevención y la educación nutricional.