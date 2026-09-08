UNESCO conmemora Día Internacional de la Alfabetización para destacar su impacto en el desarrollo social

Cada 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización, proclamado por la UNESCO en 1966 para recordar que leer y escribir son herramientas fundamentales para el desarrollo de las personas y sociedades.

La fecha busca destacar que la alfabetización permite acceder a información, adquirir conocimientos y participar activamente en la sociedad.

El Congreso Mundial de Ministros de Educación sobre la Erradicación del Analfabetismo, celebrado en Teherán en 1965, impulsó los esfuerzos internacionales para reducir el analfabetismo.

En la actualidad, la alfabetización también está relacionada con la capacidad de comprender información digital y utilizar la tecnología de manera responsable. La educación abre puertas y fortalece oportunidades para transformar la vida de las personas.