Una persona muere atropellada y otras tres quedan heridas tras accidentes de tránsito

Accidentes de tránsito dejaron un fallecido y tres personas heridas en distintos puntos del país en las últimas horas.

Un hombre murió luego de ser atropellado sobre la Tercera Avenida Sur, en el distrito de Ilobasco, donde personal de Cruz Verde Salvadoreña acudió para brindarle atención prehospitalaria. Sin embargo, la víctima ya no contaba con signos vitales.

En otro caso, dos personas que viajaban en una motocicleta resultaron lesionadas tras ser impactadas por un vehículo tipo sedán. Ambas fueron estabilizadas y trasladadas a un centro hospitalario debido a los golpes que presentaban.