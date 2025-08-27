Un hombre murió calcinado en accidente de tránsito registrado sobre el kilómetro 143 del periférico Gerardo Barrios en San Miguel Centro, según detallaron socorristas que atendieron la emergencia, el conductor chocó contra la barda de seguridad del puente, del impacto el vehículo se incendió.

Elementos de primera respuesta atendieron la emergencia para controlar y liquidar el siniestro, así como realizar trabajos de recuperación del cadáver. El tránsito vehicular fue restringido mientras se procesaba la escena.

Otro accidente de tránsito se registró sobre la carretera Panamericana en el distrito de San Martín, un camión impactó en la parte trasera de una rastra, ocasionando que el conductor quedará atrapado entre los hierros retorcidos, instituciones utilizaron equipo hidráulico para liberar a la persona y posteriormente la trasladaron a un centro médico.

Otro hecho similar se reportó en el kilómetro 13 de la carretera de Oro, un pick up impactó en la parte trasera de un camión recolector de basura, su conductor también quedó atrapado dentro del vehículo, por lo que se necesitó maniobras y equipo de rescate para liberar a la persona, posteriormente socorristas los trasladaron a un hospital.

13,865 siniestros viales contabiliza el observatorio nacional de seguridad vial en lo que va del año, de estos 833 han sido por el exceso de velocidad, que ha dejado un total de 749 personas lesionadas.