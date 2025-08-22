Una joven de 25 años de edad perdió la vida en un accidente de tránsito que se registró sobre la avenida Jerusalén y calle La Mascota. Ella trabajaba como repartidora de comida rápida y mientras conducía su motocicleta fue impactada por un vehículo tipo panel, quedando su cuerpo en el carril del sentido contrario. Compañeros de trabajo de la víctima llegaron a la escena del siniestro, quienes lamentaron lo sucedido y mencionaron que la joven deja dos niños en la orfandad.

Testigos mencionaron que el responsable conducía a excesiva velocidad al momento que impactó a la joven, el tránsito vehicular se vio afectado por el cierre de los carriles mientras se procesaba la escena.

Otro siniestro fue registrado en la carretera que conduce hacia Sacacoyo, Comandos de Salvamento le brindó asistencia a un hombre identificado como de 33 años de edad, quien resulto con varias lesiones, luego de estabilizarlo fue trasladado a un centro médico.

Y sobre el kilómetro 12/2 de la carretera Troncal del Norte, socorrista realizaron trabajos de rescate en un percance vial, en el lugar un microbús impactó en la parte trasera de un camión de carga, quedando el conductor atrapado, luego de utilizar equipo hidráulico la persona fue rescatada con vida, elementos lo trasladaron a un hospital para atender las lesiones que presentaba.

Mientras que en el kilómetro 87/2 de la carretera que de Ahuachapán conduce a Santa Ana, cuatro personas resultaron lesionadas, el conductor de un camión perdió el control, se salió de la vía e impacto contra el borde de tierra que se encuentra en la zona.