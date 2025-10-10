Una persona fallecida y dos heridas dejó un accidente de tránsito registrado sobre el kilómetro 19/2 de la carretera Panamericana en San Martín.

Según la policía, a víctima es un peatón que habría sido atropellada por un motociclista y quien también llevaba un acompañante, estos dos últimos fueron llevados a un hospital con diferentes lesiones.

Otro motociclista resultó lesionado tras derrapar sobre la vía por lo liso de la calle debido a las lluvias, tras la caída sufrió una fractura expuesta, por lo que fue atendido por una voluntaria de Comandos de Salvamento que pasaba por el lugar y luego fue trasladado a un centro médico. Este percance ocurrió en la carretera a Comalapa, a la altura de Montelimar.

A pocos metros de este siniestro vial se reportó otro accidente donde el conductor de un camión perdió el control e impactó contra un árbol, resultando con varias lesiones.

Y un triple accidente de tránsito se registró sobre el kilómetro 73 de la carretera que conduce de Sonsonate hacia Acajutla.

Este hecho dejó 6 personas lesionadas, entre ellas 2 menores de edad,

De acuerdo a la PNC, una rastra realizaba maniobras en la zona y ocasionó que dos vehículos colisionaran.

En otro accidente de tránsito, un conductor resultó con lesiones de gravedad, luego que impactara con su vehículo en la parte trasera de una rastra, cuando transitaba cerca de la colonia Las Cuatro Reinas, sobre la carretera que de Chalchuapa conduce a Santa Ana.