Una persona capturada por comercio indebido de medicamentos

Por el presunto comercio indebido de medicinas fue capturado Mario Ernesto Velis Torres, la detención se realizó tras un allanamiento ejecutado por la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil en una bodega y en un puesto de venta del mercado central de San Salvador donde se comercializan productos naturales sin registros sanitarios según las autoridades.

Durante el procedimiento fueron decomisadas dos básculas digitales que de acuerdo a la Fiscalía eran utilizadas para pesar y luego trasegar los productos en frascos de plástico pequeños para proceder con la venta en diferentes sectores de la capital.

El ministerio publico detalló que, al finalizar la investigación, todos estos productos incautados serán destruidos, para evitar que sean comercializados.