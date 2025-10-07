Un estruendo sorprendió durante la madrugada a los residentes de la colonia Beatriz en Ciudad Delgado, en cuestión de segundos, un talud de tierra colapsó sobre una vivienda provocando la muerte inmediata de una mujer de 32 años.

La víctima se encontraba dentro de la casa junto a sus padres al momento del derrumbe, ellos resultaron ilesos.

Vecinos del sector salieron de inmediato para intentar auxiliar a la familia, posteriormente equipos de Comandos de Salvamento, Protección Civil y la Fuerza Armada trabajaron en las labores de recuperación del cuerpo y remoción de escombros.

Habitantes de la zona lamentaron la tragedia y aseguraron que es la primera vez que ocurre un incidente de esta magnitud en la comunidad.

Ante la vulnerabilidad del terreno, las autoridades evacuaron de manera preventiva a los residentes de una vivienda cercana.

Las lluvias registradas en las últimas horas, producto de una baja presión que afecta el territorio nacional, han provocado derrumbes, caída de árboles y el colapso de taludes en diferentes zonas de El Salvador, incrementando la vulnerabilidad en áreas de alto riesgo por deslizamientos.