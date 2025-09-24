Una joven de 17 años de edad perdió la vida sobre la carretera al Puerto de La Libertad, tras ser arrollada por un vehículo.

El hecho se registró específicamente en la vuelta El Papaturro, la víctima se trasladaba en una motocicleta en sentido hacia San Salvador, el conductor de está perdió el control debido al exceso de velocidad e impacto contra los separadores de la vía, la joven cayó en el carril del sentido contrario ocasionando que una conductora no pudiera esquivarla y causándole la muerte al instante tras el choque. El conductor de la moto resultó con graves lesiones y fue trasladado a un centro médico.

Está es una de las carreteras consideras peligrosas en el país por el personal de socorro, debido a la reincidencia de accidentes de tránsito que ahí se reportan.

Mientras que en el kilómetro 3 de la calle antigua a Zacatecoluca en San Marcos, otro motociclista resultó lesionado, tras perder el control y derrapar en la vía al momento de esquivar a un perro.

Y en Sonsonate centro, un conductor quedo atrapado dentro de su vehículo luego de sufrir un siniestro vial, el personal de socorro utilizó equipo hidráulico para liberarlo, luego de los trabajos lo estabilizaron en el lugar para trasladarlo a un centro médico, según socorristas el hombre de 41 años presentaba trauma craneoencefálico.