Dua Lipa demostró un profesionalismo impecable al enfrentar una falla técnica durante el estreno de su Radical Optimism Tour en Boston.

Mientras interpretaba su éxito «Levitating», perdió el retorno de su auricular, lo que constituye un desafío crítico para cualquier artista en vivo.

Sin inmutarse, continuó la actuación con base en su memoria y el sonido ambiente, una muestra de su experiencia escénica que el público celebró con ovaciones. El incidente, solucionado en segundos, no hizo más que reforzar la conexión con sus seguidores, quienes corearon la canción con más fuerza.